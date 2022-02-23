وكيل تعليم مطروح يتفقد ورشة عمل المجال الصناعي في مدرسة وادي ماجد

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الخاصة بأنشطة المجال الصناعي والتي نظمها التوجيه العام بالتعاون مع مدرسة وادي ماجد الاعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح بحضور فريزة امبابي الموجه العام وعيد ربيع مدير المدرسة وموجهي المادة.

جولة وكيل تعليم مطروح

وتفقد وكيل تعليم مطروح منتجات المجال الصناعي التي أعدها طلاب وادي ماجد تحت إشراف معلمي وموجهي المادة مؤكدا أهمية التدريب العملي في صقل مهاراتهم الفنية في النشاط.

وأكد وكيل تعليم مطروح للطلاب المشاركين في ورشة العمل أهمية ممارسة المجال الصناعي في تعديل سلوك الطالب وتشجيع الطلاب على اكتساب القيم الإيجابية.

جولة وكيل تعليم مطروح

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى موجه عام المادة بدراسة مقترح للتطوير بالتعاون مع الوحدة المنتجة لتنظيم معرض خاص بمنتجات المدارس بالإضافة إلي ربط استراتيجية التنمية المستدامة بالميزانية العامة للأنشطة التربوية.

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح

جولة وكيل تعليم مطروح