القمة «المصرية- الكويتية» فى قصر بيان تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تصدرت لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على استقرار وأمـن الـكـويـت وكـل الـدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، مشددًا على أن ذلـك جـزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.. مشيرًا إلى الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خـلال لـقـاء الـرئيس السيسي، أمس، في قصر بيان بالكويت مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ونقلت الصحيفة عن الـسـفـيـر بـسـام راضـي، المـتحـدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس شكر أخاه أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما ثمَّن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك؛ بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

من جانبه؛ رحب الأمير نواف الصباح بالرئيس في الكويت، وأشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتي على كل الأصعدة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة، بما فيها زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير نواف الصباح الـدور المـصـري الـبـارز في تعزيز آلـيـات الـعـمـل الـعـربـي المـشـتـرك في مواجهة الأزمات والتحديات الـراهـنـة بالمـنـطـقـة، والـذي يعد نـمـوذجـًا يـحـتـذي بـه فـي الحـفـاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فـي الـوطـن الـعـربـي.

وأضـاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تـبـادل وجـهـات الـنـظـر حـول عـدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية- الكويتية؛ لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما، خاصةً في ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المصرية- الكويتية في القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

وتم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد فـي هـذا الإطـار عـلـى اسـتـمـرار التنسيق المشترك بين الـبـلـديـن الشقيقين؛ لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

كما تناولت صحيفة "الأخبار" باهتمام لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر بيان بالكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت، بحضور وفدى البلدين، حيث ذكرت أن الــرئــيــس الــســيــســي أكد خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والكويت ومــا يجمع البلدين الشقيقين من مصير ومستقبل واحــد.

وأشــار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية لمــا فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمــة العربية، بالإضافة إلــى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الــشــرق الأوســــط، وذلـــك فـي ضــوء مــا يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن الــســفــيــر بــســام راضــــى، المــتــحــدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تصريحه بأن الرئيس تــقــدم بالشكر على حسن الاســتــقــبــال وكــرم الضيافة.

من جانبه، رحب ولى العهد الكويتي بالرئيس، وأكد على التقدير والمودة التي تكنها دولـــة الــكــويــت لمصر قــيــادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والــروابــط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وتم الاتفاق على الاســتــمــرار فــي بــذل الجــهــود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق؛ لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، واستقرار الدول والشعوب العربية.

وتحت عنوان "السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلــى إطــار مستدام مــن التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمــوج بها المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بــســام راضـــي، المتحدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة الجــمــهــوريــة، قوله إن الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الــرســمــي والــشــعــبــي، فــضــلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد.

من جانبه؛ رحب رئيس الوزراء الكويتي، بالرئيس ضيفا عزيزا وأكد عــمــق الـــروابـــط الــتــي تجــمــع بــين البلدين الــشــقــيــقــين، وحـــرص بـــلاده عــلــى الارتــقــاء بالتعاون مــع مصر إلــى مستوى الشراكة الاســتــراتــيــجــيــة، وذلـــك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أســاس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد اســتــعــراض ســبــل دفــع الــعــلاقــات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المـــجـــالات، لاســيــمــا فــي ظــل قـــرب انــعــقــاد اللجنة المشتركة المصرية- الكويتية، حيث تم التوافق على أن تركز أعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

وتحت عنوان "السيسي يدعو لمبادرة لتحقيق أقصى استغلال للغاز وانتقال عادل للطاقة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى العمل سويا على مبادرة مشتركة تــســتــهــدف تحقيق أقــصــى استغلال للغاز الطبيعي ليصبح أكثر صداقة للبيئة لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واســتــفــادة جميع الـــدول من مصادرها الطبيعية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل الإعداد للمبادرة وبحث التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتحقيق ذلك من أجل استعراض المبادرة خلال قمة المناخ المقبلة.

أمـــام القمة الــســادســة لــرؤســاء الــدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الــدوحــة التي عقدت تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة"، والتي ألقاها نيابة عنه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.. قال الرئيس السيسي، إن الله شاء أن يهب لمصر معطيات مميزة وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين، وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات، حيث يشهد تاريخ مصر على سجل حافل مــن قصص النضال والــنــصــر، فــاســتــطــاع الــشــعــب المــصــري العظيم أن يجتاز دومــا معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنه الحبيب، وكــان ملف الإصــلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وقد تمكنت الدولة بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤيــة متكاملة في هذا الـــشـــأن، وبــــدأت فــي تنفيذ برنامج لــإصــلاح وتــحــســين كــفــاءة مؤسسات الــدولــة يراعى الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة.

وذكرت الصحيفة أن ذلــك جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الـسـادسة لــرؤســاء الــدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الــدوحــة التي عقدت تحت شعار "الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة" والتي ألقاها نيابة عنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي، قوله "إن الله شاء أن يهب لمصر معطيات مميزة وحضارة عريقة تمتد لآلاف السنين وكانت تلك الهبات مقترنة بالعديد من التحديات، حيث يشهد تاريخ مصر على سجل حافل مــن قصص النضال والــنــصــر، فــاســتــطــاع الــشــعــب المــصــري العظيم أن يجتاز دومــا معركة البناء والتنمية من أجل بناء وطنه الحبيب، وكــان ملف الإصــلاح الاقتصادي على أولويات أجندة الحكومة، وقد تمكنت الدولة بمؤسساتها وخبرائها من وضع استراتيجية ورؤيــة متكاملة في هذا الـــشـــأن، وبــــدأت فــي تنفيذ برنامج لإصــلاح وتــحــســين كــفــاءة مؤسسات الــدولــة يراعى الجوانب الاجتماعية ويحقق العدالة والتنمية المنشودة.

وأضاف أنه لم يشغلنا الحاضر وتحدياته عن العمل في إطار رؤية بناء المستقبل وصياغته بما مهد الطريق من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، وكانت رؤية مصر 2030 هي الرؤية الوطنية التي تشمل كل مجالات العمل الوطني، وانطلقنا في تنفيذها بعزم وإصــرار ليأتي الجيل التالي الذي سيحمل مسئولية البلاد ويستكمل خطواتها ومراحلها ويرفع بناء مصرنا الجديدة.

وتحت عنوان "السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى عهد السعودية بيوم التأسيس"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بـ"يوم التأسيس".

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة يوم التأسيس، الذي يعبر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم".