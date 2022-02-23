الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 3 أشقاء وآخر قتلوا والد طالبة بدار السلام

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 أشقاء بينهم سيدة  وآخر"هارب" قتلوا والد طالبة انتقامًا منه لتشاجر ابنته مع  زميلتها- ابنة أحد المتهمين-  في مدرسة بمنطقة  دار السلام محافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وكشفت قرار الإحالة عن قيام المتهمين "عمرو.ع "، 40 سنة، تاجر، وشقيقه "محمد "، 25 سنة، تاجر، و" ممدوح.أ" 46 سنة، تاجر فاكهة، هارب، بقتل " آيانى.ق" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه، وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بالضرب، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

أضاف قرار الإحالة  أن المتهمة الرابعة «هناء.ع»، 34 سنة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني اشتركت  مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجني عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة 3 أشقاء دار السلام المستشار أحمد أبوالفتوح

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