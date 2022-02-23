الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تعتزم فرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدار، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستفرض مجموعة من العقوبات ضد روسيا بعد أن أمرت بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وجاءت هذه التدابير في الوقت الذي تحركت فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية لفرض عقوبات على روسيا وسط مخاوف من أن تقدم على غزو أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وعلي صعيد آخر ، اتفق زعيما اليابان وألمانيا، على أن الإجراءات الروسية الأخيرة تقوض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وسط مخاوف من غزو روسي.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس أكدا خلال محادثاتهما الهاتفية أنهما سينسقان عن كثب بشأن الأزمة الأوكرانية وسيتابعان التطورات بقلق بالغ.
وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية هذا العام ومن المقرر عقد اجتماع قمة افتراضي بعد غدٍ الخميس لمناقشة الأزمة.
وتعرضت الحكومة الألمانية لضغوط أكثر من أي وقت مضى اليوم الثلاثاء لوقف مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي كان مصممًا لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى أوروبا، وذلك بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات بدخول أجزاء من شرق أوكرانيا.

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن ترحيبه بتعليق ألمانيا العمل في خط الغاز "نورد ستريم 2" ويصفها بالخطوة الشجاعة. 

وكانت قد استدعت أوكرانيا، اليوم  القائم بالأعمال لدى موسكو للتشاور، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المستقلتين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية.

وأشار البيان الذي أصدرته الخارجية اليوم، إلى أن "استدعاء الدبلوماسي تم على خلفية اتخاذ القيادة الروسية قرارات غير قانونية، بشأن الاعتراف باستقلال الكيانين الذين أنشأتهما على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا".

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