أمريكا: المؤسسات الروسية ليست بمنأى من العقوبات إذا استمر «اجتياح» أوكرانيا

أكد نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد الدولي، داليب سينغ، أنه ما من مؤسسة مالية روسية ستكون بمنأى من العقوبات "إذا استمر الاجتياح الروسي لأوكرانيا".

وأوضح سينغ في حديثه للصحفيين أن "عقوبات اليوم على روسيا كانت قاسية ومست النخبة الحاكمة وهذه مجرد بداية تهدف للردع والوقاية"، مضيفا أن واشنطن "أرادت للعقوبات أن تؤثر على الاقتصاد الروسي فقط، وهي لن تعرقل إمدادات الطاقة العالمية".

وحذر موسكو من أن "الغرب سيرد بسرعة إذا قررت روسيا استخدام موارد الطاقة كسلاح"، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة "احتياطي استراتيجي كبير، ونعمل مع كبار منتجي الطاقة للحيلولة دون اضطراب الأسواق".

وأضاف أن روسيا "إذا أرادت الانفصال عن النظام المالي العالمي فهذا خيار استراتيجي سيء لها"، لافتا إلى أن واشنطن "راعت في العقوبات مبادئ من بينها أن تكون كافية للردع وأن تكون مرنة ومستدامة تعمل بمرور الوقت".

وأعلن البيت الأبيض، أن العقوبات الأمريكية على روسيا قد تشمل الرئيس فلاديمير بوتين لكن الأمر يعتمد على سلوكه، وذلك ردا على موقفه بشأن أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن العقوبات على روسيا ستكون تصاعدية حسب تصعيد بوتين العسكري.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيطلع الكونجرس على تفاصيل العقوبات الأمريكية على روسيا.

فيما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات على روسيا تطال شخصيات مقربة من بوتين.

كما أمرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بتحريك 8 مقاتلات استراتيجية من طراز إف ـ 35 إلى جبهة الناتو الشرقية بجانب تحريك 12 مروحية هجومية من اليونان إلى بولندا.

وإلى جانب هذا أعلن البنتاجون تحريك 20 مروحية هجومية من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، ونقل 800 جندي أمريكي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق.