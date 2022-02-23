الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية البريطانية توقع على حزمة العقوبات الأولى ضد روسيا

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس

وقعّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على حزمة العقوبات البريطانية الأولى ضد روسيا، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك أمس.

وقالت تروس - في تغريدة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "يُقابل الاعتداء الروسي بتكاليف باهظة، وقعت اليوم أول حزمة من العقوبات التي تستهدف الأوليجارشية الروسية والبنوك المقربة من الكرملين، وسنواصل عقوباتنا ضد روسيا حال رفضت عدم التصعيد".

يٌشار إلى أن الأوليجارشية الروس هم طبقة رجال الأعمال في الجمهوريات السوفيتية السابقة، الذين تربحوا على الثروة بسرعة خلال عصر الخصخصة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في التسعينيات.

كما أشارت تروس - في بيان بثته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن العقوبات التي وقعتها تشمل 3 رجال أعمال روس و5 بنوك، مضيفة أن بريطانيا ستعاقب أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك، واصفة ذلك بـ انتهاك للسيادة الأوكرانية.

يُذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استدعت، في وقت سابق من اليوم ، سفير روسيا في المملكة المتحدة أندريه كيلين، وذلك على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وعلى صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم، السفير الروسي لديها، على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا واعتراف موسكو بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وأكدت السفارة الروسية في لندن، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، التقارير البريطانية حول استدعاء السفير الروسي، مشيرة إلى أنه بالفعل غادر مقر وزارة الخارجية البريطانية بعد الاستدعاء.

ودعت بريطانيا اليوم، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا وأكدت على تقديم الدعم لهم أثناء عملية عبور الحدود.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: «سلامة وأمن الرعايا البريطانيين في أوكرانيا على رأس أولوياتنا، ويجب على جميع البريطانيين المغادرة الآن عبر الطرق التجارية بينما لا تزال متاحة».

وأضافت: «نعزز فرقنا في المنطقة لدعم الشعب البريطاني أثناء المغادرة وعبور الحدود».

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

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