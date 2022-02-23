الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تفرض عقوبات ضد روسيا وترسل قوات إضافية إلى شرق أوروبا

جستن ترودو
جستن ترودو

 قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو،  إن بلاده سترسل مئات الجنود الإضافيين إلى شرق أوروبا وستفرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على نشرها قوات في أوكرانيا.

وأوضح ترودو، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم إرسال ما يصل إلى 460 جنديا إضافيا من القوات المسلحة الكندية إلى لاتفيا والمنطقة المحيطة بها لتعزيز حلف شمال الأطلسي "ناتو" ردا على ما وصفه بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف ترودو أن كندا تتخذ أيضا عددا من الخطوات جنبا إلى جنب مع حلفائها لعزل روسيا ماليا من خلال فرض عقوبات اقتصادية ضد عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال والشركات الروسية، بما في ذلك البنوك والشركات الخاصة بوزارة الدفاع.. كما تحظر كندا شراء الديون السيادية الروسية وأي تعامل مالي مع منطقتي دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوم أمس  يعترف بهاتين المنطقتين كجمهوريتين مستقلتين قبل أن يأمر القوات الروسية بدخول تلك المناطق.

وعلى صعيد آخر، أدانت الحكومة الكندية اعتراف روسيا بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان: "كندا تدين بشدة اعتراف الرئيس بوتين بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوهانسك كمناطق مستقلة، وهذا يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة".

وأضافت: "كندا، مع شركائها وحلفائها، سترد بحزم على هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي، ونحن نستعد لفرض عقوبات اقتصادية على هذه الإجراءات، منفصلة عن تلك التي على استعداد للرد على أي غزو عسكري إضافي لأوكرانيا من قبل روسيا".

وتابعت: "تظل كندا ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اعتراف بلاده رسميا بانفصال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا جديدا في الأزمة مع كييف.
ومنذ أسابيع، ذكر الغرب أن روسيا تحشد أكثر من 130 ألف جندي على حدود أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما تنفيه موسكو بشكل كامل.

روسيا أوكرانيا وزارة جديدة روسية اقتصاد جمهور وزارة الدفاع فلاديمير بوتين مؤتمر صحفي لوز الرئيس على جديد حظر رئيس الوزراء الكندى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

إلهام شاهين تكشف تطورات الحالة الصحية لسمير صبرى

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة علاء ولى الدين

بايدن: «هذه بداية غزو روسيا.. سنزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية»

حزمة عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.. وبايدن: «لن تكون الأخيرة»

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟