القطائع ثلاثية ابن طولون علي طاولة بيت السناري وافتتاح معرض أجندة 2022"

تفتتح في الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة عشر لــ"معرض أجندة 2022"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، ويستمر حتي يوم السبت، 12 مارس 2022، وذلك بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

ويُعد معرض "أجندة" من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، تُقيمه سنويًا إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وقد بدأ في عام 2008 كمساحة حرة للفنانين بجميع أعمارهم وخلفياتهم. وتوالت من بعدها الدورات المنتظمة للمعرض باعتباره نافذة حقيقية تسمح بطرح الأعمال الفنية التشكيلية للجمهور المتلقي بفئاته المختلفة. واستطاع أجندة تأسيس مكانته المميزة بين معارض الفن في مصر، وأثبت مع مرور الوقت أنه مُستقبل رحب للتغيرات الفنية الحديثة، وميدان لكل الفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية.

تأتي دورة هذا العام تحت عنوان: (متر مربع مساحة حرة للإبداع)، وتُقدَّم فيها أعمال 155 فنان من أصل 483 متقدِّم داخل مساحة مخصصة لكل فنان (متر× متر). جدير بالذكر أن الفنانين المشاركين ينتمون إلى محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، المنوفية، السويس.

وقد اعتاد المعرض تكريم أصحاب الاسهامات الخلّاقة في ساحة الفن التشكيلي، وهذا العام يكرم المعرض أسماء الفنانين الراحلين: أحمد عبد الوهاب، ورمسيس مرزوق، ومصطفي عبد الوهاب، ومحمد الطحان؛ لإسهامهم الكبير في الحياة الفنية التشكيلية في مصر.

كما يكرم الفنانين: مصطفي الرزاز، وأحمد عبد الغني تكريمًا خاصًا، وهما المؤسسان لمعرض أجندة ولهما كبير الفضل في رعايته ودعمه.

ــ "القطائع .. ثلاثية ابن طولون" في رحاب بيت السناري

في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الأسكندرية، في السادسة من مساء اليوم أيضا، حفل توقيع ومناقشة رواية "القطائع ثلاثية ابن طولون"، والصادرة مؤخرا عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، للكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، ويدير اللقاء الكاتب دكتور شريف شعبان.

وفي سفرها الروائي الضخم المعنون بــ"القطائع.. ثلاثية ابن طولون"، والذي وصل إلي 700 صفحة من القطع الكبير، تبحر الروائية دكتورة ريم بسيوني مجددا في عالم التاريخ، حيث سبق وصدر لها قبل هذه الرواية، روايتين تاريخيتين أيضا وهما: "أولاد الناس: ثلاثية المماليك" عام 2018، و"سبيل الغارق: الطريق والبحر" 2020.

تبني ريم بسيوني في روايتها"القطائع.. ثلاثية ابن طولون"، صرحا سرديا تاريخيا لأسطورة أحمد ابن طولون بخاري الأصل عراقي المولد، والذي عشق مصر حتي النخاع، فبني فيها وعمر وترك أثرا خلد حكايته، ألا وهو جامع "ابن طولون" والذي يعد أقدم مسجد لم يزل موجودا في مصر، وأكبر مسجد من حيث المساحة، وهو المسجد الوحيد الذي بقي محتفظا بنفسه علي الرغم من مرور الأزمنة والحكام. وهو ما ينطق به لسان الراوي طوال العمل السردي، سواء في جمل وكلمات مباشرة أو معاني ضمنية وراء السطور والحكاية طوال زمن الرواية: "بلا أثر لا توجد حكاية".