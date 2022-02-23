الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع لجنة وزارية خطة إصلاح قطاع الكهرباء

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خطة إصلاح قطاع الكهرباء، وذلك في اجتماعين أحدهما بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والآخر ضمن اللجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء والتي تضم وزراء التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والشئون الاجتماعية والصناعة والاتصالات والثقافة والبيئة والزراعة والنقل بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين.

واستكملت اللجنة اليوم نظر الخطة التي وضعها وزير الطاقة لقطاع الكهرباء لإصلاح القطاع والتي يجري العمل على بلورتها لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.

كان وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض قد أكد عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي أن زيادة سعر الكهرباء (التعرفة الكهربائية) للمواطنين ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر، مشيرا إلى أن الحكومة يمكنها زيادة التعرفة عندما تعطي 10 ساعات تغذية يوميا.

وأوضح أن رفع التعرفة الكهربائية سيؤمن للبنانيين كهرباء بسعر أرخص، مؤكدا أنه سيكون أقل بنحو 70% من تكلفة مولدات الكهرباء الحالية.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ميقاتي  ردا على ما يتم تداوله بوسائل إعلام وصحف لبنانية حول إدراج تعيين عدد من القيادات والمسئولين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي جرت في القصر الجمهوري أمس.

وجدد ميقاتي التأكيد على أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لرئيس الجمهورية حق طرح أي بند من خارج جدول الأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من أنه لم يعقد أي اتفاق جانبي نظير عودة الوزراء الذين قاطعوا جلسات مجلس الوزراء من قبل، وذلك لإعادتهم إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.
وشدد ميقاتي على أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية ويحددها.

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