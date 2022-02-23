الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هندية تحتفى بزيارة هينا خان لمصر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أبرزت صحيفة "انديان اكسبرس" الهندية، زيارة الفنانة الهندية هينا خان لمصر مستعرضة أهم المعالم السياحية التي زارتها داعية إلى زيارة مصر.

وقالت الصحيفة: مع انخفاض حالات كورونا  وتخفيف القيود تدريجيًا في جميع أنحاء العالم، عاد عشاق السفر مرة أخرى  لجولاتهم حول العالم، بعد ركود دام عامين. 

وأضافت الصحيفة:  تقضي هينا خان حاليًا إجازتها في مصر، وتزور بعض الأماكن الشهيرة في البلاد الواقعة في الركن الشمالي الشرقي من إفريقيا.

الأهرامات

 وتابعت: من المؤكد أن الرحلة إلى مصر غير مكتملة دون مشاهدة أهرامات الجيزة الرائعة، التي تذكرنا بالتراث الغني للبلاد وكانت خان قد كتبت تعليقًا على صورتها بجانب الأهرامات: إنها موقع مثالي وتشبه الرحلة للزمن.

وذكرت الصحيفة عن الأهرامات، أنها من آثار عصر الدولة القديمة في مصر وهي رمز مميز لمصر، وواحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة، مع ارتفاع 146 مترًا وقاعدة 754 قدمًا، تستمر هذه الأهرامات في جذب السياح بعظمتها المطلقة.

معبد فيلة

وأشارت إلى أن معبد فيلة في أسوان من المعالم السياحية التي زارتها الفنانة الهندية، وقالت خان عنه: " نحن ننتمي إلى التاريخ هنا في معبد فيلة أسوان".

وحول المعبد، قالت الصحيفة: "أثناء بناء سد أسوان في الستينيات، كان المعبد معرض للغرق، وبفضل جهود الإنقاذ التي قامت بها اليونسكو والحكومة المصرية، أعيد بناؤه مع الحفاظ على تراثه  الغني"

معبد كوم أمبو

 كما زارت خان معبد كوم أمبو، وقالت خان عنه: "هنا الغاز وذكريات وأحلام".

وقالت الصحيفة: "تم تخصيص المعبد لآلهة سوبك، وهو مصمم على طراز فريد، حيث  تتكرر المحاكم والقاعات والمقدسات والغرف لمجموعتين من الآلهة، كما دعت الصحيفة لزيارة متحف التمساح الموجود في مباني المعبد، حيث يتم عرض مئات التماسيح المحنطة".

مسجد محمد على 

وزارت "خان" أيضًا مسجد محمد على، وقالت الصحيفة عنه: "بني تخليدًا لذكرى طوسون باشا، الابن الأكبر لمحمد علي ، وهو أحد المعالم السياحية في القاهرة، ومن أوائل المواقع التي ستراها عند الاقتراب من المدينة".

صحيفة انديان اكسبرس الهندية هينا خان كوم امبو آثار أسوان معبد فيله

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وائل لطفي

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