بمشاركة " نائبة التنسيقية".. مستشار رئيس الجمهورية ل"حياة كريمة " ومحافظ البحيرة يستعرضان مشروعات المحافظة

شاركت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم برئاسة الفريق محمد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" على أرض البحيرة والوقوف على أي معوقات أو عقبات للعمل على تذليلها.

استعرض مستشار رئيس الجمهورية المشروعات المنفذة بكل قطاع ونسب التنفيذ وموقف مشروع سكن كريم، وأكد أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة وتذليل كافه العقبات، مشددا على الانتهاء من معظم الأعمال فى موعد أقصاه أول أبريل القادم خاصةً بمشروعات الشباب والرياضة والمجمعات الزراعية، والالتزام بنهو باقي الأعمال والمشروعات وفقا للبرنامج الزمني المحدد قبل ٦/٣٠ القادم.

وقدم مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمنسقي مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي على المجهود الذي يبذلونه وعلى صدقهم في رصد ومتابعة المشروعات.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تولي اهتماما بالغا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدا أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة.

وشكرت النائبة رشا كليب، منسق مؤسسة حياة كريمة، مستشار رئيس الجمهورية على دعمه للشباب وتوجيهاته من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالينا بقرى الريف المصري، مشيدة بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.