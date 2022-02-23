مشروع استثمارى لإقامة منطقة متكاملة للنباتات الطبية والعطرية فى مصر

خلال الآونة الأخيرة شهد قطاع الزراعة في مصر اهتمامًا متزايدًا وغير مسبوق نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، ولاسيما قطاع النباتات العطرية والطبية التي أولت لها الدولة استراتيجية خاصة في سبيل تحقيق أكبر استفادة من هذا القطاع في إطار تنفيذ عدد من التوجيهات الرئاسية.

وفي هذا الصدد أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة للتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية.

وتقع نطقة المشروع التي جرى عليها الموافقة ناحية مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، فيما أن الموافقة تعتبر خطوة مهمة للمضي قدما في المشروع الذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة لما تمتلكه فيها المحافظة من ميزات نسبية وتنافسية.

وتم الاتفاق على محافظة بني سويف نظرًا لتقدمها في مجال الزراعات العطرية والطبية بالإضافة إلى استقبال تلك النوع من النباتات والعمل على إنتاجه وتصنيعه.

إذ تحتل قرية بني علي بمحافظة بني سويف قائمة أكثر القرى تصديرًا للنباتات بنسبة تُقدر بنحو 40 % من النباتات الطبية فى مصر، ويوجد بها أكثر من 40 مصنعا و7400 مزرعة وأكثر من 50 مصنعا لتقطيع الزيوت، والقرية ترفع شعار لا للبطالة ويتم توفير فرص عمل جيدة لأهل القرى، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انه نظرا لتقدم المحافظة في الزراعة وخاصة النباتات العطرية والطبية، فانطلقت أول إستراتيجية تنموية محلية عامة تتضمن خطط ودراسات جدوى لمشروعات مقترحة للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية، منها قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدًا على أن مشروع إنشاء منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز المشروعات التي تضمنتها الإستراتجية التنموية.

فيما نجحت الصادرات المصرية في اختراق ما يقرب من 40 سوقًا دوليًا للنباتات العطرية، إذ يبلغ حجم الصادرات من النباتات الطبية والعطرية 90% من إجمالي الناتج السنوي، حيث تم تصدير نباتات طبية وعطرية بلغت 76 ألف طن بقيمة 126 مليون دولار، وذلك في الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر، بحسب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ويصل أنواع النباتات العطرية في مصر إلى 2075 قرابة 384 منها تستخدم في أغراض طبية، وتستحوذ سيناء وحدها على 46% من تلك النباتات، والساحل الشمالي الغربي 36%، تليها المنيا بنسبة 34%، تليها محافظة الفيوم بنسبة 20% ثم بنى سويف بنسبة 17%، ومحافظة أسيوط بنسبة 10%، وتتوزع نسبة 19% على باقى المحافظات.