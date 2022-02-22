«زيارة السيسي للكويت.. مجالات التعاون وأبرز الدلالات».. دراسة للمرصد المصري

نشر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان " زيارة السيسي إلى الكويت.. مجالات التعاون وأبرز الدلالات"، موضحا فيها أهمية الزيارة والتى تعد الزيارة الخامسة للرئيس السيسي لدولة الكويت، والأولى منذ تولى الشيخ نواف الأحمد الصباح الحكم في سبتمبر 2020، وتأتي في إطار التعاون الثنائي بين مصر والكويت، والتشاور والتنسيق في أبرز القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك قد سبقت تلك الزيارة استقبال السيسي لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في 20 فبراير 2022، وتطرح تلك الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والكويتي العديد من الدلالات المُهمة حول خصوصية العلاقات بين البلدين.

ويهدف التقرير تناول محاور التعاون بين البلدين، واستعراض أبرز دلالات هذه الزيارة، وفى مجالات التعاون المشترك، تحمل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت أبعادا استراتيجية مهمة في إطار التأكيد على الحرص المصري على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأوضح التقرير، أنه فى إطار التعاون المشترك على الصعيد السياسي، هناك حرص من الجانبين المصري والكويتي على تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وهو ما يعكس عمق العلاقات والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أنه تأتى زيارة الرئيس المصري إلى الكويت في توقيت بالغ الأهمية في ضوء التحديات الإقليمية، وتتيح الزيارات تبادل الرؤى والتشاور حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات، والتأكيد على أهمية التعاون للتعامل مع التحديات ومواجهة التهديدات المُشتركة، وهو ما يتطلب تكثيف الزيارات المتبادلة.

وأشار التقرير إلى أنه هناك توافق في الرؤى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالموقف المصري في أزمة سد النهضة؛ إذ تدعم الكويت الدولة المصرية في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق ملء وتشغيل سد النهضة ورفض أي إجراء أحادي يمس بحقوقهما المائية. وكذا، تدعم الكويت مصر وتساند دورها الإقليمي، نظرا لأن قوة الدولة المصرية ومؤسساتها تنعكس بشكل إيجابي على الأمن العربي.

وتابع التقرير" أنه على الصعيد الأمني، تحرص القاهرة على التأكيد على استقرار وأمن الكويت، وهو ما تؤكده التصريحات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكون أمن الخليج بصفة عامة وأمن الكويت بصفة خاصة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وذلك لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وهناك توافق مصري كويتي بشأن التنسيق لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وهو ما ينعكس على استقرار المنطقة".

وتطرق التقرير لأهمية الزيارة على الصعيد الاقتصادي وما تتسم به العلاقات السياسية بين مصر والكويت بالعمق والقوة، وكذلك فيما يتعلق بحجم الاستثمار الكويتي في مصر، وهو ما يبرهن أن الكويت تلعب دورا في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، نظرا للمناخ الجاذب للاستثمارات في جميع القطاعات بمصر. ذلك فضلًا عن أن هناك استثمارات مصرية في الكويت؛ إذ تتواجد الشركات المصرية التي تقوم بتنفيذ المشاريع، وهو ما يؤكد على الحرص المصري على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت.

كما تطرق لأهمية الزيارة على الصعيد الثقافي والتعليمي والتى تتسم العلاقات بين مصر والكويت في المجال الثقافي والتعليمي بالقوة والمتانة، كما تطرقت لملف العمالة المصرية في الكويت، لا شك في أن مناقشة ملف العمالة المصرية في الكويت بين الرئيس المصري وأمير الكويت يسهم في الارتقاء بشأن العمالة المصرية، وحمايتها داخل الكويت، من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة، تضمن لهم جميع الحقوق. وتبلغ نسبة العمالة المصرية 20.8% من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت.

وأكد التقرير، أن الزيارة كانت فرصة لإجراء مباحثات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء القمة العربية المرتقبة في الجزائر؛ إذ تتولى الكويت الرئاسة الدورية للجامعة العربية. وتعد زيارة السيسي إلى الكويت فرصة لتوحيد الرؤى إزاء عدد من القضايا الهامة، مضيفا أن علاقات الأخوة التي تجمع مصر والكويت، والحرص على أمن واستقرار الوطن العربي، يتطلب تضافر الجهود بين البلدين والعمل على استمرار التنسيق للارتقاء بالعلاقات الثنائية ومواجهة التحديات المُشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.