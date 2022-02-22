الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تُسجل 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 322 حالة وفاة و60 ألفًا و29 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الصحة الإيطالية وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، بأن وتيرة التراجع مستمرة في عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، (32 سريرًا أقل مقارنة بالأمس) ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 896 مريضًا.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الإيجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الأزمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليونًا و654 ألفًا و596، ساهم الوباء في وفاة 153 ألفًا و512 منهم.

ولفتت إلى أن إجمالي المتعافين منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليونًا و109 آلاف و291 بعد شفاء 98 ألفًا و993 بين أمس واليوم.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 201 حالة وفاة و24 ألفًا و408 إصابات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الإيطالية، عن أن روما لن تفرض بعد أول مارس على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الخضوع لحجر صحي بعد أن يصلوا إلى أراضيها.

وأوضحت أنه سيكون مطلوبًا من القادمين من خارج الاتحاد تقديم شهادة تثبت تلقيهم التطعيم أو أنهم تعافوا من كوفيد-19 أو يحوزون نتيجة اختبار سلبية.

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وائل لطفي

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