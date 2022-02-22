الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تهدد روسيا بعواقب وخيمة بسبب سلوكها فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

هددت ألمانيا، اليوم، روسيا بعواقب وخيمة بسبب سلوكها في أوكرانيا، مشددة على أن فرض عقوبات صارمة على موسكو ضرورة لتجنب حدوث المزيد من التصعيد.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في باريس للتنسيق للتشاور حول فرض عقوبات على روسيا: "نشهد منذ أسابيع تدبيرًا ساخرًا من جانب روسيا وحشدًا للقوات لا يمكن تصديقه وبعد ذلك تحققت أسوأ المخاوف الآن".

وأضافت بيربوك السياسية المنتمية إلى حزب الخضر:" نحن ندين بشكل مشترك خرق روسيا للقانون الدولي باعترافها بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا، وسنعد تدابير، ويجب أن نرد الآن معًا على هذا بشكل واضح".

وأوضحت بيربوك أن الرد عبارة عن علامة توقف واضحة مفادها بأن من غير الممكن قبول السلوك الروسي وتجنب حدوث المزيد من التصعيد "فهذا هدم بالنسبة للأوضاع في أوروبا".

وتابعت بيربوك أنه سيتم بشكل مشترك إعداد عقوبات يمكن تشديدها، حسبما نقلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت أيضًا في إشارة إلى وقف إجراءات اعتماد خط نورد ستريم2 إن "روسيا يجب أن تشعر بالعواقب أيضًا فيما يتعلق بنورد ستريم 2".

واستطردت بيربوك: "نطالب روسيا بالتراجع عن الإجراءات ونعلن أننا سنبذل كل ما يمكن لمنع المزيد من التصعيد، ويجب ألا تفشل الدبلوماسية أبدًا حتى في أصعب الأزمات".

وأدان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا بشدة، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وكان بوتين وقع أمس مرسومين يقضيان باعتراف روسيا، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "إن القوات الروسية تواصل استعدادها لهجوم محتمل على أوكرانيا بعدما اعترفت موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: "كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

وأوضح "نرى أن المزيد من القوات تتحرك في تشكيلات قتالية وهم مستعدون للهجوم".

المانيا أنالينا بيربوك ​أوكرانيا روسيا عواقب وخيمة

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