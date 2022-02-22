«البيت المحمدى» تستأنف مجالسها بشرح كتاب «شذا العرف فى فن الصرف»

واصلت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الثلاثاء، مجالسها العلمية الأسبوعية، بحضور عدد كبير من العلماء والشيوخ أعضاء المؤسسة، استمرارًا لجهودها في مكافحة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي.

وخلال المجلس العلمي، شرح الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، كتاب "شذا العرف في فن الصرف" للحملاوي، بمشاركة الشيخ عبد العزيز الشهاوي شيخ المذهب الشافعي، والذي تناول بالشرح كتاب “منهاج الطالبين وعمدة المفتين”.

وعقدت مؤسسة البيت المحمدى، مجلسها العلمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بحضور عدد كبير من العلماء والشيوخ.

وقالت المؤسسة إنها تنظم فعالياتها العلمية بهدف نشر التصوف السنى، والتصدي للأفكار المتشددة فى المجتمع والتى انتشرت بين الشباب خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال عقد دورات وندوات ومحاضرات داخل أكاديمية أهل الصفة بالمقطم، بحضور عدد كبير جداً من المفكرين والباحثين والعلماء الكبار الذين يقدمون العديد من المحاضرات للطلاب والتلاميذ الذين يشاركون فى هذه الندوات والمجالس العلمية.

كما تواصل مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد، سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل “البيت المحمدي” على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.