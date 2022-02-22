سفير الاتحاد الأوروبى: «حياة كريمة» فرصة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، اليوم، أنه يعمل مع الحكومة المصرية من أجل دعم تمكين المرأة، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم منظمات المجتمع المدني.

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي في تصريحات لـ«الدستور» على هامش تواجده لحضور مهرجان أسوان للسينما، إلى أن بلاد النوبة من الأماكن المفضلة لديه، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الجهات المختصة لكي تكون أسوان مدينة للتراث الثقافي، ومنوهًا إلى أنه ستكون هناك برامج شراكة مع مصر بقيمة مليار يورو من المنح و٧.٧ مليار يورو وهي اتفاقية أولويات الشراكة ٢٠٢١ لـ٢٠٢٧ وسيتم توقيعها قريبًا.

ونوه «برجر» إلى أنه سيزور العديد من القرى والمدن الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع الى تحقيق التنمية لهذه الأسر، مشيدًا بمشروعات حياة كريمة وما تقوم به، مضيفًا أن ما تقوم به يتفق مع أهداف التنمية المستدامة لمصر حسب رؤية ٢٠٣٠ وأهداف الاتحاد الأوروبي.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي مول العديد من المشروعات الخدمية منها مشروع خط الترام في الإسكندرية والخط الثالث للمترو أو الخط الأخضر، منوهًا إلى أن لديهم أيضًا العديد من المشاريع في مجالات الصحة والكهرباء والصرف الصحي والري والصرف الصحي، والزراعة.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر في مجال الكهرباء، منوهًا الي أن مصر أصبحت مركزا للطاقة في أفريقيا وبلدان المتوسط، منوها إلى أن هناك شراكات مع مصر في مجال الطاقة المتجددة والرياح والغاز الطبيعي.

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن الاتحاد ساهم في توصيل الغاز الطبيعي للقرى الأكثر فقرًا في أسوان، منوها إلى أن الاتحاد لديه العديد من الخطط والبرامج التي سوف يتم تنفيذها في قرى الصعيد في مجال دعم المرأة، وتوفير فرص عمل مناسبة لها وتعزيز دورها، كما عمل الاتحاد على توصيل المياه للعديد من القرى.