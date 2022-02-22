لبنان يقرر إعفاء الوافدين الملقحين من إجراء فحص PCR عند الوصول للبلاد

قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض إن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا قررت إعفاء الوافدين للبلاد الملقحين من إجراء اختبار PCR أو الـAntigen بالمطار أو على الحدود عند الوصول، بشرط ألا تتعدى الجرعة الأخيرة 6 أشهر.

وأضاف الأبيض- عقب ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية - أن عدد المصابين بكورونا المسجلين يوميا تراجع في الأسبوعين الماضيين، كما تراجعت نسبة الفحوصات الايجابية ضمن مؤشرات تدل على أن الإصابات في لبنان تتجه إلى المزيد من التراجع.

وأشار إلى تراجع أعداد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تراجع نسبة إشغال الأسرة العادية أو أسرة العناية الفائقة، موضحا انخفاض هذه النسبة إلى ما دون 60%، وهو رقم جيد بالمقارنة مع الأرقام الأعلى التي سجلتها نسبة الإشغال في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى تراجع عدد الوافدين المصابين الذين يدخلون إلى لبنان عبر معابره المختلفة، مؤكدا أن النظام العلاجي في لبنان لم يعد يواجه الخطر نفسه الذي واجهه السنة الماضية عندما امتلأت المستشفيات بمرضى كورونا ولم يتسن لكثيرين فرصة العلاج، في حين تمكن هذا العام من استيعاب الإصابات التي تحتاج إلى علاج خاص دون اللجوء إلى إقفال البلد أو المرافق والقطاعات الحيوية كالمطار أو المدارس.

وأعرب عن أسفه لكون نسبة التلقيح تقدر بحوالي 40%، مؤكدا أنها أقل بكثير من الرقم المطلوب، حيث وصلت نسبة التلقيح في البلدان التي خففت إجراءات الوقاية إلى 80%، مشددة على المحافظة على إجراءات الحماية الفردية والمجتمعية كالكمامات ولا سيما في الأماكن المكتظة والمغلقة، بالتوازي مع تنشيط حملة اللقاح لتحقيق نسبة 60% في بداية الصيف.

وأكد أن المجتمعين قرروا الطلب من لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة أن تعيد النظر في البروتوكولات العلاجية لكورونا من ناحية مدة العزل أو الفحوصات ليتم تعميمها على جميع المرافق التربوية وغيرها، وإعداد اقتراح لإجراءات السلامة المطلوب اتباعها في مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة.