موريتانيا: تطعيم 1.5 مليون مواطن ضد كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها طعمت أكثر من مليون ونصف المليون موريتاني ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ إطلاق حملات التطعيم في البلاد مطلع العام الماضي.

وذكرت الوزارة- في بيان لها اليوم- أن مليونا و364 ألفا و314 موريتانيا تلقى التطعيم، وأن 162 ألفا و443 ممن هم دون الـ(18) عاما تلقوا التطعيم، وأن نسبة المطعمين في موريتانيا بلغت 45.57%.

وقررت وزارة الصحة مؤخرا مراجعة شاملة للخطة الوطنية للتطعيم تطبيقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية. وتضمنت الخطة الجديدة للتطعيم منح الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي، وتطعيم الشباب ما بين 12 و18 عاما. وعبأت نحو ثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وتسعى وزارة الصحة، ضمن خطتها للقضاء على كورونا في البلاد، إلى تلقيح 60% من السكان. ووفق آخر إحصائية بلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 58 ألفا و616 إصابة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 57 ألفا و540 حالة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 977 وفاة.