فلسطين تسجل 14 وفاة و2117 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة و2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة الفلسطينية في إيجازها اليومي بشأن الحالة الوبائية، أنها سجلت في نفس الفترة 4850 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

كانت فلسطين سجلت، أمس الإثنين، 19 حالة وفاة، 2371 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 5303 حالات تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.

يشار إلى أن مصر أهدت 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" للدولة الفلسطينية.