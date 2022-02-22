«على المحك».. «تايم» تسلط الضوء على مصير اجتماع بايدن وبوتين

سلطت مجلة «تايم» الأمريكية الضوء على مصير اجتماعي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن اجتماع وزراء خارجيتهم الذي كان مقررا عقده يوم الخميس المقبل.

وأكدت الصحيفة أن جهود قادة العالم لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا تعرضت لضربة قوية مساء أمس الاثنين عندما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر جيشه بـ«الحفاظ على السلام» هناك.

وتابعت أن تحركات بوتين مع استمرار القصف في تلك المناطق، يمكن أن تكون مقدمة لقيام الكرملين بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، ومن المؤكد أن القيام بذلك سيؤدي إلى تعميق التوترات المشتعلة بالفعل بين روسيا والغرب.

ويسمح مرسوم بوتين لروسيا بتوقيع معاهدات مع المناطق الانفصالية وإرسال القوات والأسلحة هناك بشكل علني، وتقول إن روسيا ستعرض المساعدة المتبادلة عندما يطلبها قادة المتمردين للحفاظ على السلام.