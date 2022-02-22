الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«على المحك».. «تايم» تسلط الضوء على مصير اجتماع بايدن وبوتين

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

سلطت مجلة «تايم» الأمريكية الضوء على مصير اجتماعي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن اجتماع وزراء خارجيتهم الذي كان مقررا عقده يوم الخميس المقبل.

وأكدت الصحيفة أن جهود قادة العالم لمنع الغزو الروسي لأوكرانيا تعرضت لضربة قوية مساء أمس الاثنين عندما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر جيشه بـ«الحفاظ على السلام» هناك.

وتابعت أن تحركات بوتين مع استمرار القصف في تلك المناطق، يمكن أن تكون مقدمة لقيام الكرملين بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، ومن المؤكد أن القيام بذلك سيؤدي إلى تعميق التوترات المشتعلة بالفعل بين روسيا والغرب.

ويسمح مرسوم بوتين لروسيا بتوقيع معاهدات مع المناطق الانفصالية وإرسال القوات والأسلحة هناك بشكل علني، وتقول إن روسيا ستعرض المساعدة المتبادلة عندما يطلبها قادة المتمردين للحفاظ على السلام.

فلاديمير بوتين الاستثمار انفصال الكرملين الرئيس الامريكي عقوبات روسيا أوكرانيا الرئيس الروسي الانفصال جو بايدن شرق أوكرانيا الرئيس جو بايدن قادة العالم بوتين وبايدن الغزو الروسي لأوكرانيا الروسي فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

مجلس الاتحاد الروسى يوافق على نشر قوات عسكرية فى «دونباس»

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟