إيطاليا تلغي إخضاع القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لحجر صحي من أول مارس

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا لن تفرض بعد أول مارس على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الخضوع لحجر صحي بعد أن يصلوا إلى أراضيها.



وسيكون مطلوبا من القادمين من خارج الاتحاد تقديم شهادة تثبت تلقيهم التطعيم أو أنهم تعافوا من كوفيد-19 أو يحوزون نتيجة اختبار سلبية.

وسجلت إيطاليا 42 ألفًا و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 141 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



ترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونًا و469 ألفًا و975 إصابة، والوفيات إلى 152 ألفًا و989 حالة.



وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 133 مليونًا و199 ألفًا و390 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

و كشفت بيانات صادرة عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا بشأن الوضع الوبائي، عن تراجع مؤشر انتقال العدوى بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض كورونا في الفترة من 26 يناير إلى 8 فبراير 2022 إلى 0.77، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بعد أن كان في حدود 0.89.

و بحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، يستمر معدل عدد الإصابات الأسبوعية على الصعيد الوطني في التراجع ليبلغ 672 لكل مائة ألف ساكن في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 من فبراير بعد أن كان في حدود 962 حالة في الفترة من الرابع إلى العاشر من نفس الشهر، وذلك بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.