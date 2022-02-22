الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة دمياط» تطلق حملة مكبرة لتطعيم طلاب مدارس المحافظة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد،

عقد الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع  مديري عموم مديرية التربية والتعليم، لتنسيق الجهود قبل انطلاق حملة تطعيم الفئة العمرية من سن 12 إلى سن 18 من طلبة المدارس واتفقوا على عمل التنسيق بين مديري الإدارات الصحية والادارات التعليمية والبدء خلال أيام.

حضر الاجتماع  مها النجار مسئول الاتصال السياسي ومسؤول ملف تطعيم المؤسسات التعليمية.

وفي سياق متصل، وجهت مديرية  الطب البيطرى بدمياط، بقيادة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى، حملة مكبرة على محال بيع السلع الغذائية في مدينة رأس البر بدمياط حيث قام  طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم  والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر والدكتور أحمد صيام مفتش بيطري بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع ضياء الدين قنديل مدير إدارة رأس البر، بشن الحملة للرقابة التموينية .

وتمكنت الحملة من ضبط 160 كيلو جرام من اللحوم “ضان خارج المجازر، عجينة حواوشى، لحوم مفرومة، دواجن متبلة، أسماك مملحة فسيخ، قوانص وكبدة”.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة .

إقليم محافظة دمياط أمن دمياط دمياط إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم

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