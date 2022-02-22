الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حادث تصادم بالبحيرة

طالبت النيابة العامة بالبحيرة الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل بطريق شبراخيت، والاستماع لأقوالهم ومعرفة تفاصيل الحادث.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور شرطة شبراخيت بوقوع حادث سير بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق شبراخيت ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة شبراخيت إصابة كلا من سامي عبد العليم المنوفي ١٨ سنة - مقيم شبراخيت كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسها يوسف الدعوشى ٥٠ سنة مقيمة شبراخيت بسحجات متفرقة بالجسم، وسميحة يوسف الدعوشى ٥٠ سنة مقيمة شبراخيت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود رزق ٢٥ سنة، مقيم شبراخيت كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود رضا ابو الفضل ١٧ سنة مقيم شبراخيت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.