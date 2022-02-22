منى قطان تستعد للاحتفال بزفافها.. وتكشف سبب اختيارها هذا اليوم

تستعد منى قطان للزواج من خطيبها حسن الأمين اليوم، وهو اليوم الذي يشهد موجة من الأعراس، حيث كشفت خبيرة التجميل العالمية أنها اختارت موعد زفافها بعناية - 22/2/22.

وشاركت قطان التي شقيقتها خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطان، بعض التفاصيل عن يومها والذي من المقرر أن يكون حفلًا حميميًا يحضره أصدقاء الزوجين وعائلته، قالت: "بمجرد خطوبتنا، ذهبت لشراء فستان الزفاف مع شقيقاتي، وانتهى الأمر بإهدائي فستان زهير مراد الأكثر سحراً".

شاركت قطان أيضًا مقتطفات من تحضيرات الزفاف على إنستجرام قبل حفل زفافها، ونشرت أيضًا اقتباسًا لعازف البيانو البولندي الأمريكي آرثر روبنشتاين على صفحتها على انستجرام قائلًا: "لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فستعود الحياة إليك".

وعن اختيارها هذا اليوم بالذات، حيث أطلق علماء الأعداد أنه واحد من أكثر الأيام حظًا في الألفية، حيث يزعمون أن الطاقة الروحية ستكون خارج المخططات، ويقولون إن التاريخ يحمل أهمية لا تصدق.

يُعرف التاريخ باسم متناظر، عبارة عن تسلسل يقرأ نفسه للأمام وللخلف والذي لا يوجد منه سوى 60 يومًا في هذه الألفية بأكملها، حيث قال عالم الأعداد جوش سيجل لموقع The :National "إن هذا يجعله يومًا مثاليًا لإحداث تغيير في حياتك..التاريخ نفسه يمثل تمثيلًا مهمًا للأرقام 2 و 20 و 22.. كل هذه الأرقام تتعلق بالحدس والصحوة".

الرقم الثاني يمثل الازدواجية والقرارات التي نتخذها وكيف نرى الآخرين. إنه مؤشر على أننا ربما نكون قد فقدنا التوازن ".

ينضم الأزواج من جميع أنحاء العالم إلى قطان في اختيار يوم زفافهما، في سنغافورة يخطط أكثر من 500 من الأزواج لعقد قرانهم، وهو ما يقرب من تسعة أضعاف العدد المعتاد، وفي لاس فيجاس أفاد المسؤولين أن الأماكن محجوزة بشكل جيد حيث من المقرر أن تصبح الأكثر ازدحامًا لحفلات الزفاف في التاريخ الحديث.