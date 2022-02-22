«القاتل الصامت».. 7 أعراض رئيسية لسرطان البنكرياس

يعتبر إخبارك بأنك مُصاب بالسرطان أمر مُدمر للغاية، حتى لو تم اكتشافها مبكرًا وكانت الفرص جيدة، فستظل أخبارًا مخيفة لسماعها، ولكن الأمر الأكثر إثارة للرعب هو أنه يتم اكتشاف أورام بعد فوات الأوان، ومرور الكثير من الوقت لذا في هذه السطور نحذرك من هذه الأورام منت خلال سرد العلامات التى تتنبأ بوجودها.

وفقًا لموقع the sun يُعرف سرطان البنكرياس بالقاتل الصامت لأنه يصعب تشخيصه مبكرًا - فهو لا يسبب أي علامات أو أعراض في مراحله المبكرة.

تشمل الأعراض الشائعة له ما يلي:" آلام البطن، الظهر، فقدان الوزن غير المبرر وعسر الهضم.

يعتبر سرطان البنكرياس عند كبار السن بشكل غالب ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من نصف الحالات الجديدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا - لكن هذا لا يعني أن الشباب لا يمكن أن يصابوا به.

كما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، هناك أشياء معينة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، فإن السجائروالتبغ تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس، ووجدوا أن ما يقرب من 1 من كل 3 سرطانات البنكرياس (حوالي 30 في المائة) قد تكون مرتبطة بالتدخين.

كما أن الإفراط في تناول الكحوليات يعد أيضًا أحد عوامل الخطر، مثل زيادة الوزن والإصابة بداء السكري، يمكن أن ينتقل سرطان البنكرياس أيضًا في بعض الأحيان في العائلات.

هناك سبعة أشياء يجب الانتباه إليها، قد يعني ذلك أنك بحاجة إلى فحص من قبل طبيب:

1- إذا بدأ ظهرك أو معدتك تؤلمك ولم تخف ، فقد يكون سببها ورم، فيمكن أن يضغط على الأعصاب أو الأعضاء القريبة من البنكرياس.

2- يكون الشعور بالانتفاخ كثيرًا أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان ، حيث يمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي، وهذا من شأنه أن يسبب الغازات والانتفاخ ، وفي بعض الحالات تراكم السوائل في البطن.

مشاكل الهضم مثل فقدان الشهية وعسر الهضم والغثيان شائعة أيضًا لدى الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس.

3- فقدان الوزن دون سبب واضح هو أيضًا علامة على إصابة الجهاز الهضمي بالسرطان.

يمكن أن يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أكثر من المعتاد ويؤدي إلى انهيار العضلات بسبب الهضم غير الكامل.

4- إذا لاحظت أن عينيك أو بشرتك تبدو صفراء فهذه علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس، يطلق عليه اليرقان وينتج عن تراكم البيليروبين – الصفراء، يحدث هذا عندما يسد الورم مرور الصفراء من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

5- قد يعاني الشخص المصاب باليرقان أيضًا من حكة في الجلد وبول داكن وبراز أفتح.

6- فيما يتعلق بموضوع البراز ، إذا تغير برازك كثيرًا، فقد يكون ذلك علامة تحذير، غالبًا ما يعاني مرضى سرطان البنكرياس من مشاكل في الحمام والإسهال أو الإمساك.

7- إذا تم تشخيصك مؤخرًا بمرض السكري، أو اكتشفت فجأة أن مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدًا في العادة أقل من ذلك ، فهذا شيء يجب مراقبته.

أظهرت الأبحاث أن ظهور مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان البنكرياس، من المحتمل بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مؤشر كتلة الجسم، والذين يفقدون الوزن وليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.