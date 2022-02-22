جامعة كفر الشيخ تعلن موعد امتحانات نهاية العام لجميع الكليات

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

ووجه دسوقي الشكر للمحافظ لدعمه للجامعة و جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنياً التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

وشدد رئيس الجامعة على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة، التي تتضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء المواطن ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد المجلس على الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

كما أكد المجلس أيضا تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية، مع التشديد والمتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية.

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين يسعدني التواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات .

وقال «نورالدين» إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من الرئيس السيسي، في كافة القطاعات سواء الصحة والإسكان والتعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي حياة كريمة وغيرهم من المشروعات الخدمية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل الجامعة، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى افتتاح طريق كفرالشيخ دسوق شهر يونيو المقبل .