ذبح شاب وسط الشارع فى فيصل وتحريات لكشف ملابسات الواقعة

شهدت منطقة الهرم، منذ قليل، جريمة بشعة، عندما تعرض شاب للذبح وسط الشارع وأمام المارة، وتم نقل الجثة عبر سيارة إسعاف للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا، مفاده تعرض شاب للذبح في شارع عمر محمود المتفرع من شارع المنشية طالبية بفيصل، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، مدعومة برجال إدارة البحث الجنائي، ومرفق الإسعاف، للوقوف على ملابسات الجريمة، وتحديد وضبط مرتكبها، ونقل الضحية لأقرب مستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويجري الآن رجال البحث أعمال الفحص والتحري، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الضحية إلى المستشفى، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الجريمة.