الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 في تصادم ملاكي وميكروباص بالطريق الفرعي لـ«برما - بسيون»

حادث
حادث

شهد الطريق الفرعي "برما _ بسيون" بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، إصابة 11 شخصا بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة من جسدهم بحادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بمدخل قرية كفر الشوربحي. 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد  بورد بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق برما - بسيون بالقرب من مدخل كفر الشوربحي ووقوع مصابين.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين إصابة 11 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق برما - بسيون بالقرب من مدخل كفر الشوربجي.

كما خصصت 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظة الغربية مستشفى طنطا الجامعي حادث تصادم وقوع حادث

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