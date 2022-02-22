غالية بن علي عضو لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تشارك الفنانة والمطربة التونسية غالية بن علي لأول مرة في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مسابقة الفيلم الروائي القصير ضمن لجنة تضم كل من : المخرج خالد الحجر من مصر، المخرجة فاتوماتو كوليبالى من مالى، والناقد أحمد شوقى، والمخرج داود ولد السيد من المغرب.



غالية بن على فنانة تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربى، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني الخاصة بها وأغان أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوى والعذب ، ولعبت غالية دور مريم في فيلم "موسم الذكور" للمنتجة والمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي عام 1999 ، كما لعبت في عام 2001 دور راقصة في فيلم "سوينغ" للمخرج توني جاتليف، وفي عام 2018 لعبت دورًا محوريا في فيلم (فتوى) للمخرج محمود بن محمود، وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان Black Screens في الكاميرون.

مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي.

وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي بحضور الفنان محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والنجم حسين فهمي، أحد مكرمي الدورة الـ11 التي يكرم فيها أيضًا الفنان عمرو سعد، والمخرج التونسي فريد بوغدير، والمخرجة أبولين تراوري والفنانة الجزائرية بيونه.

والدورة الجديدة مهداة لروح كل من؛ الفنانة هدى سلطان، والفنان محمود مرسي، والمغربي محمد إسماعيل، وتحمل اسم المخرج الراحل جبريل مامبيتي، ويتنافس فيها 45 فيلمًا في أربع مسابقات من 35 دولة وتضم لجان التحكيم صنَّاع السينما من مختلف التخصصات والبلدان، ومنهم النجم جيمي جان لوي، والمخرج رشيد مشهراوي، والمنتجة درة بوشوشة، والفنانة غالية بن علي، والمخرج موسى توريه والفنان أحمد مجدي، وآخرين في كل المسابقات.

ويقيم المهرجان برنامجًا خاصًا لتنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر، حيث يقدم 8 ورش فنية، وهي: "الإخراج السينمائي" يقدمها أحمد رشوان، و"سينما الاطفال" تقديم شويكار خليفة، و"إعداد الممثل" يقدمها الأسعد الجاموسي، و"الأفيش السينمائي قديم في جديد" تقدمها زينب صبحي، و"تصنيع مراكب تراثية" تقديم سعيد الباجوري، و"ورشة حكي مسرحي للسيدات" تقديم إيمان شاهين، و"مسابقة رسم جداريات" تقديم د.أحمد حمدى، وورشة "رسم أطفال" تقديم وائل نور، كما ينظم المهرجان، 3 معارض فنية، هي: معرض فوتوغرافيا "توت عنخ آمون"، ومعرض الفنانين التشكيليين من الجنوب، ومعرض أفيشات المكرمين في المهرجان