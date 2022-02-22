الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «طنطا - بسيون»

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق طنطا بسيون الزراعي بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق طنطا بسيون.

انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص وانقلاب الميكروباص على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وهم "آمال محمد حبيب 25 سنة، وعلى عبد السميع على 58 سنة، وإسلام أحمد كامل 18 سنة، وأميرة محمد أبوعلى 33 سنة، ومحمد فرحات جاد إبراهيم 48 سنة، وخيرية شحاتة غانم 46 سنة، ومحمد خليفه محمد خضر 40 سنة، ومحمد فوزي رضوان 45 سنة، وعبدالله عبدالمنعم فراج، وبسمة إبراهيم حافظ 37 سنة"، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

حادث تصادم سيارة ملاكي ميكروباص طريق طنطا الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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