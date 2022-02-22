الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بـ«خدعة المواشي» في الغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع مستريح جديد نصب على المواطنين واستولى على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة المواشي، حيث جمع مليون جنيه من ضحاياه.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 مواطنين، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها تاجر مواشى، مقيم بدائرة قسم شرطة السنطة بالغربية حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين تجاوزت (1,150,000) مليون جنيه وتوقف عن سداد أصل المبالغ المالية وأرباحها المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

النيابة العامة الغربية نصب مستريح جديد مجال تجارة المواشي

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وائل لطفي

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