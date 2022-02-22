الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لبائع خضراوات يتاجر في الهيروين والحشيش بالخانكة

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لبائع خضراوات مقيم دائرة مركز شرطة شبين، وجرى ضبطه بدائرة مركز شرطة الخانكة، لاتجاره بمخدرى الهيروين والحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد فتحى ويصا، وعضوية المستشارين د. مصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18391 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3179 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "كمال ج ز"، بائع خضراوات، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حاز مخدرى الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة الخانكة، بقصد الاتجار.

محكمة جنايات بنها بائع خضراوات السجن المشدد الحشيش الهيروين

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