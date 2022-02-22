المشدد 6 سنوات لبائع خضراوات يتاجر في الهيروين والحشيش بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لبائع خضراوات مقيم دائرة مركز شرطة شبين، وجرى ضبطه بدائرة مركز شرطة الخانكة، لاتجاره بمخدرى الهيروين والحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد فتحى ويصا، وعضوية المستشارين د. مصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18391 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3179 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "كمال ج ز"، بائع خضراوات، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حاز مخدرى الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة الخانكة، بقصد الاتجار.