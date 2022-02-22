بـ450 ألف جنيه.. أهالي أولاد نجم يتبرعون بقطعة أرض لمشروعات «حياة كريمة»

تبرّع أهالي قرية أولاد نجم الحفناوية، التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، بأرض قيمتها 450 ألف جنيه، لإقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أهالي القرية، أن أولاد نجم الحفناوية بها 8 قرى فرعية، جمع أهلها قرابة 450 ألف جنيه، فيما بينهم لشراء أرض مساحتها 16 قيراط لإقامة مشروعات خدمية، تخدم الأهالي، ضمن مبادرة حياة كريمة.

كانت الوحدة المحلية قد طلبت من الأهالي منذ حوالي عامين، توفير أرض لإقامة محطة صرف صحي، نظرًا لعدم وجود أراضي أملاك دولة بالقرية، وعليه وضمن مساعدة الأهالي للدولة، جمعوا مبلغا ماليا لشراء قيراطي أرض، ولكن بعدها تأخر العمل بالمشروع، ولم يتم الموافقة على الأرض، لإقامة المشروع قبل أن يتم دفع المبلغ لصاحب الأرض.

ومع دخول مبادرة حياة كريمة، أعاد الأهالي تفكيرهم في توفير قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية، منها محطة صرف صحي، ومركز شباب، ووحدة شؤون اجتماعية، وتم شراء الأرض، عبارة عن 16 قيراط، بقيمة 450 ألف جنيه، وتم تسليم الأرض للجهات المختصة لبدء تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين، والأجيال القادمة جيلا بعد جيل.

وأثنى الأهالي على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، ووجهوا الشكر للرئيس على اهتمامه بقرى الصعيد، بعد تهميش دام لسنوات.

وأشار الأهالي إلى أن القرية سيكون بها صرف صحي وغاز طبيعي لأول مرة في تاريخها، وتوفير مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتطوير المدارس والوحدات الصحية، وغيرها من احتياجات المواطنين، وهذا سيساهم في تنمية حقيقية للقرية.