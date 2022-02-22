كيف ستحتفل السعودية بعيد التأسيس لأول مرة في تاريخها؟

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخها، بما أطلقت عليه "يوم التأسيس"، نسبة إلى إعلان الإمام محمد بن سعود تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.

وذلك لأنه يعتبر منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى، بحسب نص الأمر الملكي.

ويوافق اليوم الوطني 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في عام 1932، أي قبل نحو تسعة عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو ثلاثة عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902.

وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” كيف ستحتفل السعودية بعيد التأسيس المقرر اليوم؟

ويعتبر يوم التأسيس السعودي الأحدث الذي تقره المملكة، فإنه يعود إلى مناسبة أقدم من اليوم الوطني، وأن قرار الاحتفال بيوم التأسيس أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير الماضي، معتمدًا يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية في المملكة، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس).

كما يعود اختيار هذا اليوم تحديدًا إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدًا في شهر فبراير من عام 1727، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1818، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت الدولة تسمى "إمارة الدرعية".

فعاليات يوم التأسيس

تتضمن فعاليات يوم التأسيس 10 مشاهد مستلهمة من مرحلة التأسيس، وتقدم ممزوجة بأعذب الألحان بصوت الفنانين محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، وراشد الفارس، وعايض، وبمشاركة إسماعيل المبارك وزينة عماد، وألحان فهد المساعد وخلف الخلف، وبمشاركة 3500 مؤد مع خيولهم الأصيلة، ويبدأ العرض الساعة 10 مساء.

كما يقام ضمن فعاليات احتفال السعودية بذكرى يوم التأسيس في العاصمة الرياض مساء يوم 23 فبراير الجاري، أضخم عرض غنائي بعنوان "أوبريت التأسيس" يسرد في قالب مسرحي بديع عشر لوحات وطنية سطرها التاريخ عن الدولة السعودية، وما وصلت إليه الآن، لتعيش الرياض عرس فني يجسد التواصل ما بين مرحلة تأسيس الدولة السعودية حتى توحيد المملكة العربية السعودية.

يستعرض "الأوبريت" الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة : الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية ولحظات وقصص خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القدم، وصولاً إلى الحياة المدنية الحديثة، وما مرت به من تطور لامس فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية، يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.

كما أصدر أمر ملكي رسمي بأن يكون يوم الاحتفال بعيد التأسيس السعودي يوم إجازة رسمية، وفيه قدمت به المحلات التجارية وكل الأماكن بالمملكة عروض وتخفيضات بسبب هذا اليوم، وبدأ الكثيرون بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن عروض يوم التأسيس السعودي وما هي المحال التجارية التي تقوم بتقديم هذه العروض والتخفيضات.