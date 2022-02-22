ضبط 6 آلاف وحدة زريعة سمك طوبار مهربة بكفر الشيخ

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارة تحمل 6 آلاف وحدة زريعة طابور، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات ببلطيم، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة ،لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين الذين يقومون بالصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.