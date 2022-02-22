التحقيق مع هارب من حكم غيابي بالمؤبد لإتجاره في المخدرات بالقليوبية

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عامل هارب من حكم غيابي بالمؤبد؛ لاتهامه بالإتجار في المخدرات، وطلب السجل الجنائي للمتهم.

عن التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل يدعى "حسن. أ. خ"، عامل، 31 سنة، مقيم المنشية الجديدة دائرة القسم، صادر ضده حكم غيابيا بالقضية رقم 1198 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لإتجاره بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالضبط، وجرى إحالته للنيابة العامة.