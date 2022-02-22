الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع هارب من حكم غيابي بالمؤبد لإتجاره في المخدرات بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع عامل هارب من حكم غيابي بالمؤبد؛ لاتهامه بالإتجار في المخدرات، وطلب السجل الجنائي للمتهم.

عن التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عامل  يدعى "حسن. أ. خ"، عامل، 31 سنة، مقيم المنشية الجديدة دائرة القسم، صادر ضده حكم غيابيا بالقضية رقم 1198 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 225 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لإتجاره بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالضبط، وجرى إحالته للنيابة العامة.

النيابة العامة في القليوبية الاتجار حكم غيابي السجل الجنائي المخدرات مديرية أمن القليوبية مأمور قسم أول شبرا الخيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ30 ألف معلم.. والإعلان رسميًا في هذا الموعد (خاص)

رفع 101 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

بسبب «الخوذة».. تحرير 2752 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

تحرير 5069 مخالفة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وحدتي طب أسرة «منشيه النوبة» و«آل عثمان» بالأقصر تجتازان معايير التسجيل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية