بلينكن وكوليبا يبحثان اتخاذ تدابير قوية للرد على اعتراف روسيا بدونيتسك ولوجانسك

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، التدابير القوية للرد على قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء في مكالمة هاتفية جدد خلالها بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا.

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تطلعه إلى لقاء كوليبا شخصيا غدا في واشنطن العاصمة، حيث سيواصلان مناقشة هذه القضايا.

ودخلت مقاتلات "إف- 15" الخدمة في القوات الجوية الأمريكية في عام 1976، فيما أعقبها الطرازات المحدثة منها "سي" و"دي" في عام 1980 تقريبًا، وقد صممت المقاتلة "إف- 15" بصفة أساسية للعمل في مسرح العمليات الأوروبية لمواجهة القوات الجوية السوفييتية، رغم أن قدراتها في التصدي وجهًا لوجه أمام المقاتلات الروسية الحديثة ظلت محل تساؤلات متكررة من جانب مسئولين عسكريين أمريكيين، على حد قول المجلة.

أما عمليات الانتشار الثانية للمقاتلات الأمريكية، فقد حدثت يوم الحادي عشر من فبراير الجاري بنشر سلاح الجو الأمريكي مقاتلات "إف- 16"، النظير الأخف وزناً والأرخص سعراً من المقاتلات الثقيلة "إف- 15".

وقد دخلت "إف- 16" الخدمة في سلاح الطيران الأمريكي بعد عامين من نظيرتها الثقيلة، أي في عام 1978، وقد بدت صور المقاتلات التي تم نشرها في رومانيا وهي مزودة بصواريخ جو- جو حيّة من طراز "إيه آي إم- 120"، وليست صواريخ هيكلية مفرغة من النوعيات التي تُستخدم في التدريب، وهو ما يؤشر إلى "مستويات مرتفعة من الجاهزية العملياتية"، على حد وصف المجلة.

وتنتمي مقاتلات "إف- 16" التي جرى نشرها أخيرًا إلى "سرب 52" للمقاتلات الجوية، وقدمت إلى رومانيا من الأراضي الألمانية.

وتعد مقاتلات "إف- 16"، هي الأوسع انتشارًا واستخدامًا في سلاح الجو الأمريكي وفي القوات الجوية لأعضاء "الناتو"، كما أنها الأقدم والأخف إذا قورنت بسلاح الطيران الروسي.