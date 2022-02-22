الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا يُدينون اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

بوتين
بوتين

أدان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا بشدة، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا كجمهورتين مستقلتين.
جاء ذلك حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وبحث القادة الثلاثة التصعيد الروسي المستمر على طول حدود أوكرانيا، وسبل استمرارية تنسيق استجابتهم بشأن الخطوات التالية.
وكان بوتين وقع أمس مرسومين يقضيان باعتراف روسيا، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.
فيما كشفت مجلة أمريكية أن سلاح الجو التابع للولايات المتحدة أجرى سلسلة من عمليات انتشار لمقاتلاته الحربية، لتحتل مواقع متقدمة في مسرح العمليات الأوروبية، في ظل تصاعد التوترات مع روسيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفي أعقاب تحذيرات عدة أطلقها قادة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) من أن موسكو تخطط لغزو وشيك لجارتها أوكرانيا.

وقالت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، إن أول تلك التحركات التي قام بها سلاح الجو الأمريكي تبدو في نشره المقاتلات الحربية الثقيلة من طراز "إف- 15 سي" و"إف- 15 دي" في "قاعدة لاسك الجوية" في بولندا؛ لدعم مهام المراقبة الجوية في منطقة البلطيق.
وأشارت إلى أن عمليات نشر مقاتلات "إف- 15" بطرازيها "إس" و"دي"، التي يطلق عليها "نسور" القوات الجوية الأمريكية جرت في العاشر من الشهر الجاري، بأعداد من المقاتلات قليلة نسبيًا، بيد أنها مزودة بقذائف وصواريخ جو- جو من طراز "إيه آي إم- 120" لتلائم مهامها المتوقعة.

واشنطن دونيتسك لوجانسك المانيا فرنسا أمريكا الأزمة الأوكرانية

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