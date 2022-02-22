«الكسب» بـ9400 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

واصلت أسعار أعلاف المواشي والدواجن استقرارها فى الأسواق مع توافر المعروض الكافي للمربين، وقد بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“ 5520 جنيها، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى” 5520 جنيها، وبلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“ 5320 جنيها بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي” 895 جنيها.

وسجل سعر طن اعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 6020 جنيها، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 10500 جنيه، فيما سجل طن كسب صويا محلى 44% : 9400 جنيه، بينما سجل طن كسب صويا 46% محلى 9700 جنيه.

وبلغ سعر طن اعلاف صويا فول فات “بذرة مستوردة” 11600 جنيه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي” 11300 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”بذرة مستوردة” 11400 جنيه، في حين بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”بذرة محلية” 11000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% “مستورد” 6100 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران ”محلى” 4600 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد” 15300 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين” محلى” 14900 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة 4200 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد) و4100 جنيه للطن فى شمال سيناء، بينما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف دواجن بادى 23 % : 9100 جنيه، بينما بلغ سعر أعلاف نامى 21 % : 9000 جنيه، في حين بلغ سعر طن ناهى 19% : 8900 جنيه، وبلغ سعر أعلاف بادى نامى 8250 جنيها.

وسجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 18% : 7900 جنيه، بينما سجل بياض 17 % : 7750 جنيها، في حين سجل بياض 16 % : 7550 جنيها.

