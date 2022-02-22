الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تدين اعتراف روسيا بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين مستقلتين

ليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد

أدانت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الثلاثاء، اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" ولوجانسك" شرقي أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد،  خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي عقد في الساعات الأولى من صباح  الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونستيك ولوجانسك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مزق" اتفاقيات مينسك باعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ونحن أوضحنا أننا لا نعتقد أنه سيتوقف عند هذا الحد.

وتابعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وأوكرانيا لا تريد ذلك، واعتبرت أن اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك هو إعداد لمحاولة روسية لخلق ذريعة لغزو لأوكرانيا.

كما قالت: نطلب من روسيا سحب قواتها بشكل فوري والعودة إلى الدبلوماسية مؤكدة على أن أمريكا ستفرض عقوبات على روسيا، اليوم. 

تايبيه تايوان دونيتسك ولوجانسك روسيا

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