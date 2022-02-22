تزامنًا مع تعامد الشمس.. حقائق يجب معرفتها عن معبد أبو سمبل

تتعامد الشمس اليوم للمرة الأولى في عام ٢٠٢٢ على وجه الملك رمسيس الثاني، في معبد أبو سمبل، وهى ظاهرة فلكية مصرية قديمة فريدة تتكرر مرتين كل عام في يوم 22 فبراير وفي يوم 22 أكتوبر.

يقدم الدستور في التقرير التالي حقائق يجب معرفتها عن معبد أبو سمبل حسب تصريحات خاصة للدكتور أحمد سالم، عالم المصريات وأستاذ التاريخ المصري بجامعة هارفارد.

- معبد أبو سمبل هو في الواقع معبدين فرديين، كلاهما مبنيان محفوران بالصخور، وكلاهما بني في عهد الملك رمسيس الثاني في وقت ما في الفترة الزمنية 1200 ق.م وتم تكريس أحد المعابد للملك رمسيس الثاني، والمعبد الثاني مخصص لزوجته المحبوبة الملكة نفرتاري.

- تعد التماثيل الأربعة التي تحرس المدخل المؤدي إلى أكبر هذه المعابد أكبر التماثيل التي نجت من العصر الفرعوني القديم.

- تقع معابد أبو سمبل في قرية أبو سمبل، وهي قرية صغيرة في أسوان.

- تم بناء المعابد التوأم كما يطلق عليها لتكون بمثابة نصب تذكاري دائم للملك والملكة نفرتاري، وإحياء ذكرى انتصاره في معركة قادش.

- تتضمن قطع المعابد إلى قطع يتراوح وزنها بين 3 و 20 طناً وإعادة تجميعها بدقة كما كانت في الموقع الجديد. استغرق الأمر ما يقرب من خمس سنوات لإنهاء عملية النقل.

- هناك نوعان من المعابد الأول هو المعبد الكبير المخصص لرمسيس الثاني نفسه والمعبد الثاني، المعبد الصغير، المخصص لزوجته الملكة نفرتاري.

- استغرق بناء المعبد الكبير في أبو سمبل حوالي ٢٠ عاما يُعرف أيضا باسم معبد رمسيس الثاني، وقد تم تخصيصه للآلهة آمون ورع حوراختي وبتاح، وكذلك للملك العظيم رمسيس نفسه. تعتبر بشكل عام أروع وأجمل المعابد التي تم إنشاؤها في عهد رمسيس الثاني، وواحدة من أجمل المعابد في مصر.

- يحيط بمدخل المعبد الكبير أربعة تماثيل ضخمة على واجهته، كل منها يمثل رمسيس الثاني جالسًا على العرش. تم تزيين واجهة المعبد الرئيسي بالهيروغليفية التي تخلد ذكرى الانتصار العظيم لرمسيس الثاني في معركة قادش.

- عند دخول المعبد الكبير توجد سلسلة من الغرف المخصصة لرمسيس نفسه وأفراد مهمين من عائلته. الغرفة الأخيرة، الحرم المقدس، تظل مظلمة كل يوم ما عدا يومين في السنة. لم يتم ذلك عن طريق الصدفة، فقد كان من الضروري معرفة واسعة بالعلوم والرياضيات والعمارة وعلم الفلك لتحقيق هذه النتيجة.

- المعبد الثاني هو المعبد الصغير، مكرس للإلهة حتحور، على الرغم من أنه أصغر بكثير من الأول، فقد تم بناؤه لتكريم زوجة رمسيس المفضلة نفرتاري، حيث تظهر الملكة على قدم المساواة مع الفرعون. يُعرف أيضًا باسم معبد حتحور ونفرتاري.

- تم تزيين واجهة المعبد المنحوتة في الصخر بمجموعتين من التماثيل تفصل بينهما البوابة الكبيرة.

- يتماشى المعبد الأكبر مع الشمس، لذا تشرق الشمس مرتين في العام في أعمق فترات الاستراحة لتضيء تمثال رمسيس والآلهة التي تم تكريس المعبد لها.

- نصب المعماريون القدماء المعبد بحيث وصلت آشعة الشمس إلى الغرفة في 22 فبراير، ذكرى اعتلائه العرش، ويوم عيد ميلاده في 22 أكتوبر.

- في هذين التاريخين تشرق الشمس وتضيء ممر المعبد، وثلاثة من أربعة تماثيل في الهيكل، التماثيل الثلاثة الأولى هي لفرعون رمسيس الثاني ورع (إله الشمس) وعمون (ملك الآلهة).

- انضم رمسيس إلى الآلهة لأنه مثل الفراعنة الآخرين، كان يعتبر نفسه إلها ويظل التمثال الرابع في الظلمة لأنه يمثل بتاح إله الظلام. هذا التمثال لم يري ضوء الشمس قط منذ أكثر من 3200 عام.

- مرتان في العام يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في معابد أبو سمبل للاحتفال بالمصريين القدماء وكل ما أنجزوه. يُسمى مهرجان الشمس، الغرفة المركزية للمعبد مضاءة بالشمس.

بعد ضياع الحضارة لبعض الوقت أعيد اكتشاف معابد أبو سمبل في عام 1813 من قبل المستكشف السويسري جون لويس بوركهارت.

- كانت المعابد منسية منذ زمن طويل وغطت رمال الصحراء كل شيء ما عدا قمم رؤوس التماثيل الضخمة أمام مداخلها.

- منذ عام 1909 عندما تم إزالة الرمال أخيرًا أصبح هذان المعبدان التوأم أشهر موقع أثري في جنوب مصر.