"الفنون التشكيلية والملكية الفكرية" و "الثقافة والوعي في العصر الرقمي" بالأعلي للثقافة

تعقد في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "الثقافة والوعي في العصر الرقمي"، والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع ومقررها الدكتور أحمد مجدي حجازي؛ ولجنة الثقافة الرقمية ومقررها المهندس زياد عبد التواب بالمجلس.

ويدير الندوة الدكتورة سهير عبد السلام عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع، ويحاضر في الندوة كل من:

المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية، والمهندس محمد عزام عضو لجنة الثقافة الرقمية، والدكتور وليد رشاد عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع. كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك .

ــ الآثار المـصـريـة فـي عُـيُـون رُوسـيـة بـالـبـيـت الـروسـي فـي الإسـكـنـدريـة

كما يـعـقـد في السادسة مساء اليوم أيضا، بالـنـادي الإعـلامـي بـالـبـيـت الـروسـي فـي الإسـكـنـدريـة، لـقـاءه الـشـهـري، ويعقد الـلـقـاء تـحـت عـنـوان "الآثـار الـمـصـريـة فـي عُـيُـون رُوسـيـة" ويـُحـاضـر فـيـهـا الـدكـتـور حـسـيـن عـبـدالـبـصـيـر، مُـديـر مـتـحـف آثـار مـكـتـبـة الإسـكـنـدريـة، وتُـديـر الـلـقـاء مُـديـر الـنـادي الإعـلامـي بـالـبـيـت الروسـي الـدكـتـورة/ هُـدىٰ الـسـاعـاتـي

ــ ندوة "الفنون التشكيلية والملكية الفكرية"

في سياق متصل، تستقبل قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، في الخامسة مساء اليوم أيضا، ندوة

"الفنون التشكيلية والملكية الفكرية"، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية؛ بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس.

ويحاضر في الندوة كل من: الفنانة التشكيلية دكتورة أمل نصر، أستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية - دكتور حمدي أبو المعاطي - نقيب الفنانين التشكيليين سابقًا - دكتورة صفية القباني - نقيب الفنانين التشكيليين ويعقب علي المداخلات كلا من: دكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، وتدير الندوة الدكتورة سهير عثمان، مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس.

تقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ كما تبث أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

يذكر أن المجلس الأعلي للثقافة، كان قد صدر قرار بتأسيسه فى عام 1956 باسم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وطوال ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة ويتولى إدارته وتوجيه سياسته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانية وعشرين لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات

وشهد المجلس الأعلى للثقافة فى السنوات الأخيرة طفرة فى أنشطته، وأضحى مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى العربى فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم شرقه وغربه فى أنشطة المجلس.

