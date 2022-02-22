السفير الروسى لدى ألمانيا: الألمان لا يؤيدون فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

أكد السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف، أن الشعب الألماني لا يرغب في فرض أي عقوبات اقتصادية ضد روسيا، لا سيما في مجال الطاقة.

وقال "نيتشايف"، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن الألمان بشكل أساسي لا يريدون فرض أي عقوبات اقتصادية (ضد روسيا)، على الرغم من أن المؤسسة السياسية تتحدث بلا هوادة عن ذلك وتهدد بالعقوبات الفظيعة المختلفة".

وأوضح السفير الروسي أن "الألمان لا يريدون ذلك، إذ يدركون أن العقوبات الاقتصادية غير القانونية المفروضة على بلادنا والتي تم فرضها في وقت سابق ستؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الألماني"، بحسب تعبيره.

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق وقف البث الفضائى لشبكة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية، وإغلاق مكتبها في موسكو، ردًا منها على حظر السلطات الألمانية لبث قناة "أر. تي. دي" الروسية.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن الوضع الأمني ​​في أوروبا نتيجة لنشر القوات الروسية على الحدود الأوكرانية سيكون هو الموضوع المهيمن على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل.

وذكرت الخارجية الألمانية- في بيانٍ صحفي - أن "بيربوك" ستشارك في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية ببروكسل، الذي دعا إليه الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل؛ لمناقشة الأزمة الحالية الناجمة عن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وطبقًا للبيان، سيكون وزير الخارجية الأوكراني، "دميترو كوليبا" ضيفًا أيضًا، حيث يدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ويظهر التضامن لها.

وأشار إلى أنه ستتم أيضًا مناقشة الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للشركاء الأوكرانيين، بالإضافة إلى مسألة استمرار وتقوية خطوط الحوار الدبلوماسية القائمة من أجل تهدئة الأزمة.

وأوضح البيان أنه ستتم أيضًا مناقشة الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالمناخ، والوضع في البوسنة والهرسك ومالي.