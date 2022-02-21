حصاد «النقل».. تطهير وتعقيم المترو.. و«النقل البحري» تخرج دفعة جديدة

شهدت وزارة النقل اليوم عدد من الفاعليات في القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرز تلك الفاعليات ومنها:

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه يتم تعقيم وتطهير القطارات بشكل يومي قبل خروجها مباشرة من الورشة، للتأكد من توفير التعقيم والتطهير اللازمين لها.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات اليوم، إن المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، يشدد على تعقيم وتطهير القطارات من خلال قيام عدد ٤ عمال بتوفير التعقيم والتطهير اللازم للقطارات بالورشة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه يتم تعقيم وتطهير المحطات بالكامل من خلال تطهير المقاعد والسلالم الكهربائية والمصاعد الكهربائية، كما يتم تعقيم وتطهير مخارج ومداخل المحطات بالكامل وكذلك المقاعد ومنافذ بيع التذاكر كما يتم تعقيم مكاتب نظار المحطات ومكاتب الاستراحات للتأكد من توفير التعقيم الكامل اللازم للمحطات خاصة أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من المواطنين بشكل يومي.



https://www.dostor.org/3721613



احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا بالإدارة فرع مصر الجديدة والبالغ عددهم 349 دارس من دفعة فبراير 2022 ممن حصلوا على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال ‏بالإضافة إلى 12 خارجين من البرنامج المشترك ‏أوتونوما برشلونة الإسبانية ‏وينتمي الخريجين إلى الجنسيتين الفلسطينية والمصرية.

وحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية،الأستاذ الدكتور علاء عبد الباري ‏نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذ الدكتور مني قدري عميد كلية ‏الدراساتالعليا في الإدارة فرع الأكاديمية بالقاهرة.

وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للخريجين ليحصدوا ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة مؤكدا أنهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ولوطنهم ومجتمعهم، معرباً عن سعادته بوجوده في الأكاديمية العربية هذا الصرح التعليمي الكبير، مشيداً بالمجهود الكبير المبذول بها من أعضاء هيئة التدريس ومن قائدها الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

وقال صبحي: "نرى ما يحدث من تطوير وتوسعات داخل الأكاديمية عن طريق إضافة جامعات جديدة سواء داخل مصر وخارجها، وما تقدمه الأكاديمية من تعليم فيه تنوع كبير يتناسب مع كل ما هو جديد وحديث، وأحب أن أشير أيضًا الي أن الإنجاز الذي يتم في مصر في جميع القطاعات حسب توجيهات القيادة السياسية، يتسم بالسرعة والتوازن وطبقاً لأعلي معايير الجودة، والذي يعتمد على الاستثمار البشري من خلال التعليم الجيد ذات النوعية التي يجب أن تنفتح على كل ما هو جديد وعلى كل ما يصل إليه العالم".



https://www.dostor.org/3721404

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الاثنين، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ١١٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة



https://www.dostor.org/3721402