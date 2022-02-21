بوتين: موسكو مستعدة لإعادة الشيوعية إلى أوكرانيا وهى أرض روسية قديمة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن موسكو مستعدة لإعادة الشيوعية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت بالأساس جزءا من الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين خلال خطاب له مساء اليوم بشأن الاعتراف بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك، إن الوضع في منطقة دونباس وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، مشيرا إلى أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا.

واضاف الرئيس الروسي" دونباس سُحبت من سيادة روسيا ونُقلت إلى السيادة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن روسيا الشيوعية هي من أسس أوكرانيا الحديثة.

وشدد الرئيس الروسي على أن شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة، وهي ليست دولة جوار بالنسبة لروسيا فلديهما تاريخ مشترك.

واضاف بوتين "المساعدات التي قدمناها لأوكرانيا على مدى عقود كانت أكثر من 150 مليار دولار"، مؤكدا أن روسيا أخذت على عاتقها سداد مديونية الاتحاد السوفيتي بعد انهياره.

وشدد بوتين على أن الشعب الروسي اعترف بالواقع الجيوسياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكانوا في وضع حرج آنذاك، لكن منح الدول حق الخروج من الاتحاد السوفيتي كان خطأ كبيرا في ظل الأزمة الاقتصادية.

واضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لدينا ثقافة وتاريخ مشترك مع مواطنين في أوكرانيا وهم أقاربنا وليسوا أصدقائنا فحسب".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق الإثنين، أنّ بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وأنه أبلغ كلا من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقراره هذا.

وجاء في بيان الكرملين أنه “في المستقبل القريب يعتزم الرئيس توقيع أمر بالاعتراف باستقلال المنطقتين”، مشيراً إلى أن ماكرون وشولتس أعربا لبوتين عن "خيبة أملهما" إزاء القرار خلال محادثات هاتفية بينهما وبين بوتين.

من جهته، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أنّ أيّ اعتراف روسي باستقلال مناطق انفصالية في أوكرانيا من شأنه أن يشكّل "انتهاكاً أحادي الجانب" لاتفاقات مينسك الموقعة في العام 2015، وذلك في أعقاب محادثات هاتفية أجراها مع بوتين.