لأول مرة.. الصواريخ النارية تضىء معبدى أبوسمبل «فيديو»

شهد معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، تنظيم احتفالية فنية مبهرة لأول مرة يتم تنظيمها داخل المعبد الكبير والصغير، نظرًا لأن تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني يتزامن مع تاريخ مميز للغاية، وهو 22/2/202‪2.

وشملت الاحتفالية إطلاق الصواريخ النارية الملونة، وسط تفاعل العديد من السائحين بالجنسيات المختلفة والزائرين الحضور.

وتوافد العديد من السائحين والزائرين وأهالي مدينة أبوسمبل السياحي لحضور عرض الصوت والضوء وسط أجواء مبهرة ومميزة، حيث شرح خلاله تاريخ المعبد ونقله، ومدى براعة المصرى القديم في علم الفلك والهندسة.

جدير بالذكر أنه تتعامد الشمس، غدًا الثلاثاء، على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل، في تمام الساعة الـ6 و23 دقيقة، وتعد ظاهرة فريدة من نوعها جسدها قدماء المصريين ومازالت مستمرة حتى الآن، وتجذب إليها السائحين والزائرين من مختلف بقاع العالم لمشاهدتها عن قرب والتعرف على احترافية المصرى القديم في علم الهندسة والفلك.

الاستعدادات النهائية لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني:



ومن جانبه، كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أنه منذ شهرين بدأت الاستعدادات الأثرية بمعبدى أبوسمبل لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، والتي شملت النظافة الميكانيكية والكيميائية، والترميمات، وتطوير منظومة الإنارة والإضاءة بالمعبد، بالإضافة إلى المنظومة الأمنية، وكاميرات المراقبة، وأجهزة الاكس راى وهي خاصة للكشف عن الحقائب، مشدداً على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لـ"الدستور"، أن هذا العام هناك تجهيزات لوزارة السياحة والآثار، والثقافة، لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل، والتي تشمل تنظيم احتفالية مميزة جدًا، نظرًا لانه يوم متميز، 22/2/202‪2 حيث ستتم إنارة الواجهات للمعبدين الكبير والصغير، وأن هذه الإنارة تشعر كل من يشاهدها أنه موجود في داخل المعبد، وتستطيع رؤية المكان بأكمله من الخارج، وأنها تقنية فنية لإحدى الشركات المتخصصة، مشيرًا إلى أنها لأول مرة يتم تنظيمها وستبدأ بعد عرض الصوت والضوء لمدة 10 دقائق، من الساعة السابعة و5 دقائق حتى السابعة و15 دقيقة

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وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد أن بعدها تستكمل فرق الفنون الشعبية عروضها لمدة ساعة، وأن عروض الفرق ستصاحب ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني أيضًا، وأن موعد تعامد الشمس يبدأ مع وقت الشروق في تمام الساعة 6 و23 دقيقة صباح غد الثلاثاء.