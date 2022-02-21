«دونها في مذكرة».. أدوات مضمونة لمساعدتك على تذكر أحلامك

كم مرة نستيقظ مفتونين بالحلم ونصمم على تذكره ولكن دون جدوى؟، وذلك بسبب عدم وضع الأحلام بعد في مناطق التخزين طويلة المدى للدماغ.

إذا أردنا أن نتذكر أحلامنا، يجب علينا نقل الملفات من الحلم الذي حلمنا به سريعًا بمناطق تخزين الدماغ، ففي التقرير التالي أوضح الخبراء بموقع "Your tango" عدد من الأدوات التي تساعدك على تذكر أحلامك بشكل سليم وبدون أي عناء.

تصرف بسرعة لتتذكر أحلامك:

إذا قمت بإلهاء نفسك فسيختفي، فبمجرد الاستيقاظ عليك تدوين ما تتذكره من الحلم في مذكرة صغيرة، قبل أن يتلاشى حلمك.

تذكر وسجل أحلامك، لا تحاول فهمها على الفور، فإذا قمت بتسجيل الحلم، فسيكون لديك ما تبقى من حياتك لتكتشفه، حيث يؤدي تسجيل الحلم في مفكرة الأحلام إلى تخزينه على المدى الطويل.

طقوس الأحلام:

عندما تذهب إلى الفراش ليلًا، قل لنفسك يجب علي أن أتذكر أحلامي، من خلال قراءة الكتب، أو تناول مشروبك المفضل، وممارسة بعض تمارين الاسترخاء والتأمل، بالإضافة إلى تهيئة الغرفة بشكل جيد للنوم.

لا تخافوا من الكوابيس:

الخوف بشكل عام جزء من الكابوس، لكن هناك فرق بين الشعور بالخوف والارتباك به، فغالبًا ما تحتوي الكوابيس على حكمة عظيمة مخبأة بداخلها، لذا عليك تدونها أيضًا.

حافظ على جدول نومك:

يعتبر الانتظام في النوم من الأمور الجيدة والضرورية من أجل تذكر الأحلام، بالإضافة إلى اتباع مراحل النوم الصحية والتي تتمثل في انتظام حركة العين خلال مراحل النوم الأولى، ترك الهواتف جانبًا وعدم تصفحها قبل النوم مباشرة.

في الواقع، لدينا أحلام كثيرة كل ليلة ، لكن يجب أن نعلم أنفسنا أن نتذكرها، حيث يمكن أن تحتوي الأحلام على حكمة وحلول إبداعية للكثير من المشاكل، حيث وجد الخبراء أن الأحلام كانت مهمة بالنسبة للكثيرين كمصدر للإلهام.