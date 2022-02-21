فوز أبناء بني سويف فى رفع الأثقال بالقومي للموهبة والبطل الأوليمبي

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبي رفع الأثقال بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى بطولة الجمهورية مرحلتى 15سنة، 17سنة رجال، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد في الفترة من 15 إلى 20 فبراير الجاري.

وأشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، إلى النتائج الرائعة التي حققها أبناء بني سويف في لعبة رفع الأثقال، والتي أسفرت عن فوز لاعبين بالمركز الأول والميدالية الذهبية وميدالية فضية وبرونزية، وهم:

اللاعب: أحمد حمدى توفيق، المركز الأول (ميدالية ذهبية) تحت 17 سنة ميزان 61 كجم (مرحلة الواعدين).



اللاعب: عبد الله سيد عبد الحميد، المركز الأول (ميدالية ذهبية) تحت 17 سنة ميزان 73 كجم (مرحلة الواعدين).



اللاعب: محمد جابر كمال، المركز الثانى (ميدالية فضية) تحت 17سنة -ميزان 49 كجم (مرحلة الواعدين).



اللاعب محمد مصطفى محمد، المركز الثالث (ميدالية برونزية) تحت17 سنة، ميزان 73 كجم (مرحلة الواعدين)، اللاعب: عبد القادر محمد عبد القادر، المركز الرابع تحت 17 سنة ميزان 67 كجم (مرحلة الواعدين).



اللاعب: محمد خالد عبد الستار، المركز الثالث (ميدالية برونزية) تحت 15 سنة ميزان 61كجم (مرحلة الناشئين).



جاء ذلك تحت إشراف مدربى اللعبة: الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، الكابتن أحمد محمد عبد العزيز، الكابتن أحمد ربيع عبد الحميد، وإدارى المرحلتين كل من: الكابتن عماد شعبان حميدة، الكابتن أحمد ممدوح أحمد، والمشرف العام على المشروع وإيمان حسين نور الدين، ومدير الإدارة الأداء الرياضي عصام سيد سليمان.

وفى سياق آخر، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع التعليم بالفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تنمية مهارة القراءة لدى الطلاب وزيادة قدرتهم على الاستيعاب والتحليل، وترسيخ مفهوم التفكير الإبداعي في نفوس الطلاب.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أنه نتائج المسابقة قد أسفرت عن فوز: الطالب أحمد عاشور سيد بمدرسة جابر جاد الثانوية بنين على المركز الأول، الطالب: محمد عيد حسين بالمركز الثامن، الطالب: أحمد مصطفى صالح بالمركز العاشر بمدرسة جابر جاد الثانوية، وفوز: ريم محمد أحمد الطالبة بمدرسة الثانوية الفنية بنات بإدارة ناصر التعليمية.