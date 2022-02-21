الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم على طريق الاسماعيلية الصحراوي

حادث مروري
حادث مروري

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين، في حادثي تصادم وقعا مساء اليوم الاثنين، على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وقام الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بالدفع  بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادثين وتبين إصابة شخصين بإصابات مختلفة في الجسد، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سيارة رقم 7635 ط ل ا وسيارة نصف نقل رقم 3627 ط ج ب،ب،  أمام مفارق أبوصوير على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وتفحمت أحدى السيارات.

وانتقلت على الفور، قوة أمنية من قسم الشرطة إلى مكان الحادثة للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة وفتح الطريق للمسافرين.

وفي سياق متصل شهدت محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم بين سيارتين، في وصلة سرابيوم التابعة لمدينة فايد، ما بين طريق الإسماعيلية السويس وطريق الإسماعيلية القاهرة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين وفاة شخص، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى التل الكبير، فيما أصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة في الجسد، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

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